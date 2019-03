Keunstprojekt mei dykdoazen op Skiermûntseach giet net troch

In keunstprojekt mei dykdoazen op Skiermûntseach giet foarearst net troch. De stichting Sense of Place en Noorderlicht/Huis van de Fotografie hawwe net genôch subsydzje by elkoar krije kind. De partijen woene yn de rin fan dit jier in keunstprojekt op it eilân útfiere.