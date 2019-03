Eaststellingwerf komt mei nij útfieringsplan foar drugsoanpak

Achter de skermen wurdt der al skoften wurke oan in nije oanpak fan it drugsprobleem. Net allinnich oan de himpteelt en it dealen fan drugs, mar ek oan previnsje. "Wy fine it wol wichtich dat dizze saak, nei alles wat der bard is, goede oandacht krijt. En we wolle sjen oft we it noch fierder yntinsivearje kinne, dy oanpak fan drugs", leit boargemaster Harry Oosterman fan Eaststellingwerf út.

Spearpunten

"Wat wy it wichtichst fine, is dat wy no mei de ferskillende partners dy't wy hawwe yn dit ferhaal, lykas skoallen, plysje, it Ryk, ensfh., dochs de sinjaalfunksje ferbetterje. En dêrtroch mear sicht krije op wat der bart yn Eaststellingwerf en it ek better oanpakke kinne."

Fierder leit de gemeente de klam op de útfiering fan de Opiumwet. "Wy kinne pannen slute at der drugs oantroffen wurde. We sille de Aso-wet ymplemintearje. Wy hawwe 'hennepruimdagen'. We sille dossiers opbouwe fan fertochte lokaasjes", sommet Oosterman op.