Posityf kontakt is wichtich yn opfiedboek 'Opvoedtakel'

It klinkt sa logysk: posityf wêze, helbere grinzen stelle en as âlder goed om dysels tinke. Mar wêrom giet it by it opfieden fan bern dochs sa faak ferkeard? Yn it boek 'Opvoedtakel' lizze Carina Klinkvis en har kollega Erwin van der Veen út hoe't je it as âlden je bern sa goed mooglik opfiede kinne. It idee fan de 'opfiedtakel' wûn in wichtige priis en minister Hugo de Jonge fan Folkssûnens is sa entûsjast dat hy takom wike woansdei it boek yn ûntfangst nimt.