Tryater nei 40 jier werom op âldste poadium fan Ljouwert

Tryater spilet in moanne lang har nije stik 'Trouwerijen en rjochtsaken, smoarge hoeren, ligers, minne heiten en memmen, ûnnoazele bern ensafuorthinne en it hâldt mar net op' fan de Flaamske skriuwer Arne Sierens. De premjêre wurdt spile op 28 maart yn Zalen Schaaf.

'Ik hâld der mei op, sil trouwe én ferhúzje nei Oostende', kundiget Yolande oan yn feestseal De Rialto. Se is prostituee en wol mei har pubersoan Thierry lokkich wêze, se wit allinne net hoe. Dat is it sintrale tema yn de nije foarstelling fan Tryater. "Ferline jier waard it wurd 'mienskip' safolle neamd", fertelt regisseur Tamara Schoppert. "Dêrom woe ik wolris ynzoome op in lytse mienskip en hoe't it dêr dan krekt wurket."

In titel dy't net út te sprekken is

Neist it ferhaal wie it ek de titel fan it stik dy't Schoppert gelyk oanspruts. "Gewoanwei hast net sokke lange titels fansels en minsken kinne it ek hast net útsprekke. Dêrom wurdt it no al: it stik mei in titel dy't net út te sprekken is.