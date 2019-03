Selstraffen easke tsjin Roemeenske pistasjdieven

Fierder hiene se it ek foarsjoen op kofje, iterij en fersoargingsprodukten. De trije waarden op 'e die trappearre by in supermerk oan it Cambuurplein yn Ljouwert. De plysje fûn yn it navigaasjesysteem fan har auto ek de adressen fan winkels yn Ljouwert, De Jouwer, Snits, Drachten en Stiens.

Tsjin de haadfertochte waard twa jier sel easke. Tsjin de oare fertochten sechstjin en sân moanne. De rjochter docht oer twa wiken útspraak.