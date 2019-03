Spesjale Fûgelwacht-app foar Nordwin College lansearre

It BFVW hie al in spesjale app, dy't yn it fjild brûkt wurde kin om troch te jaan wêr't fûgels sitte en har nêsten ha. Learlingen, studinten en dosinten fan it Nordwin College krije no in spesjale ûnderwiisedysje fan dy Fûgelwacht-app. Mei as ultym doel om se waarm te krijen foar de greidefûgels en dy har plak yn de lânbou.

De ûnderwiisedysje fan de app is tiisdei lansearre yn in fjildles foar mbo-studinten. Alle ûnderwiisrjochtingen binnen it Nordwin College kinne hjir eksklusyf gebrûk fan meitsje.