Mearderheid foar ôfskaffing simmertiid, Europarlemintariër Huitema stimt tsjin

"Ik wie der benaud foar dat it in soadsje wurdt as it iene lân it iene docht en it oare lân it oare. Ik fyn it better as we as lannen earst tegearre mar ris beslisse wêr't we hinne wolle, foardat we it hielendal ôfskaffe", fertelt Europarlemintariër Jan Huitema.

De twadde reden leit foar him wat persoanliker. "Ik snap dat it foar âlden mei bern lestich is, mar oan de oare kant: wêrom wolle je dit feroarje? Winterdeis hawwe je dan betiid ljocht en simmerdeis hast noch in moaie lange simmerjûn noch."

Timing

Neffens Huitema is de timing fan de stimming net goed en komt dy te betiid. "Ik fyn dat we wol oare soargen hawwe hjir, mei de Europeeske Uny. Mar as we it gewoan loslitte, dan foarsjoch ik wol dat it in soadsje wurdt."