Bôle en oranjekoeke keapje by de garaazje? It kin ynkoarten yn Hallum

It sluten fan de bakkerij is net allinne foar it doarp in gemis, mar betsjut foar de Bremers ek de ein fan in famyljetradysje. De ôfrûne 40 jier stiene Durk en Anneke Bremer oan it roer fan de bakkerij. Omkesizzer Jelle gie op syk nei in mooglikheid om de ferkeap fan bakkersprodukten foar Hallum te behâlden en dat liket slagge.

De oplossing is nammentlik dat er de bôle sels ferkeapje sil yn syn autobedriuw. "Wy ha in autobedriuw mei in tankstasjon dêr't in shop yn sit", fertelt Jelle. "Dy shop is wol aardich rom en we tochten, dêr kinne we wol plak meitsje foar de bôleprodukten, de oranjekoeken, de lekkere dingen, sis mar."

Der waard earst noch tocht om de saak fan omke troch te setten, mar dy hat it bakkerijgebou yntusken ferkocht. Doe ha se kontakt socht mei Nico en Aeltsje de Groot, dy't in bakkerij yn Stiens ha. Sy sille de produkten leverje. De omke fan Jelle sil harren ek wat assistearje. Sa wurdt der besocht om de eigen oranjekoeke fan de Bremers te behâlden.