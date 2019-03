Drogisterijketen Op=Op Voordeelshop fallyt ferklearre

De winkels bliuwe foarearst iepen, mar guod bestelle fia de webshop kin net mear. Der is in kurator oansteld. Dy ûndersiket oft in trochstart mooglik is.

It bedriuw hat oer hiel it lân 1.164 meiwurkers, dy't benammen yn dieltiid wurkje. Mei elkoar giet it om 318 foltiidbanen.