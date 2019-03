Fuotbalster Sisca Folkertsma mist WK troch blessuere

Sisca Folkertsma moat in streek sette troch it wrâldkampioenskip fan oankommende simmer. De fuotbalster fan Sleat is ôfrûne freed blessearre rekke en dêrtroch tusken de njoggen moannen en in jier út 'e rûlaasje, meldt har klup FC Twente. It giet om in krúsbânblessuere.