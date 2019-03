Rederij Doeksen ferwolkommet miljoenste boeker

Rederij Doeksen hat moandei de miljoenste online-boeker, sûnt de nije webside twa-en-in-heal jier lyn de loft yngie, yn it sintsje set. It gie om in famylje út Arnhem. Underweis nei Flylân waarden se troch it haad kommunikaasje fan Doeksen ferrast en krigen se ûnder oare in blomke.