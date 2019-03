HEA! Sânhannel Postma: sân, grint en antike auto's

Kees Postma fan Stiens hat syn wurk yn it sân en grint, mar syn grutte hobby is it sammeljen fan antike auto's. Hy libbet safolle mooglik selfsupporting en al syn auto's binne recycleber. Postma stookt op hout en hy hat each foar bysûndere auto's, dy't noch sa geef as kryt binne. Somtiden ûntbrekt it him wol oan tiid en jild.