In fiedselkoöperaasje is in koöperative feriening fan konsuminten mei it doel om op duorsume wize iten te keapjen. Wat kinne minsken by Us Iten helje? "Produkten út de direkte omjouwing", fertelt Hamelynck. "Lykas bôle út Wytmarsum, fisk út Heech en lammefleis út Skearnegoutum. Wat we lokaal net ha, komt út de regio en wat we net út de regio helje kinne, komt fan de gruthannel. De biologyske fansels."

Hoe wurket sa'n fiedselkoöperaasje lykas Us Iten dan krekt? "We dogge it mei elkoar. It iten komt by ús binnen en moat dan ferdield wurde. Dêr helpt elkenien dy't by de koöperaasje oansluten is oan mei. Dêrtroch kinne we de kosten leech hâlde en binne de prizen by ús leger as by de biologyske winkel. Elk lid kin online de produkten bestelle en letter by ús ophelje."