Advokaat Van der Goot sjocht kânsen om opslach DNA A7-blokkearders te kearen

Dochs sjocht de advokaat genôch wetlike mooglikheden om beswier te meitsjen. "Je kinne wol wat dwaan tsjin de ferwurking fan dat selmateriaal ta in DNA-profyl en de opslach dêrfan yn de lanlike DNA-databank." Gegevens út dy databank wurde tsientallen jierren bewarre en brûkt foar de opspoaring by takomstige misdriuwen. It blokkearjen fan in bus op de autodyk is op himsels gjin argumint foar it opslaan fan DNA yn in grutte databank, seit Van der Goot.

Baan kwyt

Ien fan de blokkearfriezen lit witte dat er net allinnich mei it ôfstean fan syn DNA, mar ek op oare fronten wrakselet mei de gefolgen fan de feroardieling. De man is syn baan kwytrekke en hy soe ek gjin VOG krije kinne, in saneamde 'Verklaring omtrent gedrag'. Dat makket it wer dreech om in nije baan te finen, want by sollisitaasjes wurdt faak om sa'n VOG frege.

Neffens Van der Goot spilet dit net by de oare acht beswiermakkers.