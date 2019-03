Utkomst grut oerlis: Antillianebelied Ljouwert giet op 'e skeppe

Kânsleas

Yn in nota oer de feiligens yn de gemeente Ljouwert wurde Antillianen eksplisyt neamd. Der wurdt skreaun oer 'kânsleaze' Antillianen en in ûntmoedigingsbelied om nei Ljouwert te kommen. Yn harren mienskip soe it idee libje dat yn dy stêd maklik wenromte en in útkearing te krijen is. Krekt dizze passaazje soarge foar in soad opskuor, benammen binnen de Antilliaanske mienskip.

Taalles

Boargemaster Ferd Crone kaam oan it slot fan de byienkomst mei it foarstel om de tekst dy't foar sa'n soad opskuor soarge út de feilichheidsnota te heljen. Yn plak dêrfan wol hy de Antillianeproblematyk opnimme yn in apart stik dat giet oer it oplossen fan de problemen dy't der yn dy mienskip binne. It giet dan om taalles, ynboargering en it foarkommen dat jeugd ôfsakket yn de kriminaliteit. Crone wol dat dwaan yn oparbeidzen mei help fan minsken út de Antilliaanske mienskip sels: "Kijk, de mensen zeggen zelf ook dat er problemen zijn. We moeten die samen benoemen en samen oplossen."