Hessel mei Tess yn Ahoy: "Je hebt rijkdom en cadeautjes en dit is het allebei "

Jim moatte noch in jier wachtsje. Dat is noch in hiel skoft of is de foarwille ek hiel leuk?

Hessel: Dat lijkt lang, maar het is echt een fractie van een seconde. Vorige keer hebben we Ziggo gedaan. Toen begonnen de voorbereidingen anderhalf jaar van tevoren. Floep en toen was het plotseling al zover. De tijd vliegt.

Hoe giet de tarieding?

Hessel: We zijn er druk mee. We hebben afgelopen week alweer gerepeteerd en in november ook al. Tess heeft het druk met de kaarten en zo.

De kaartferkeap rint no tsien dagen. Yn Ahoy binne se entûsjast.

Tess: Dat ben ik zelf ook. Je zet het eerst op Facebook, want je weet nooit precies hoe het zal gaan. We hebben best wel een vliegende start gehad, terwijl we eigenlijk nog niet zoveel hebben gedaan op het gebied van publiciteit en PR. Voor wat Facebookberichten en wat Twitterberichten hebben we een goed start gemaakt.

Doe't jim heit earder yn Ahoy stie, wiest do dêr doe ek by as bern?

Tess: Jazeker, Ik was elf jaar en ik heb daar een beetje rondgerolschaatst door de Ahoy. Als je me toen had verteld dat ik daar over 29 jaar weer zou optreden, maar dan met mijn vader, had ik je voor gek verklaard. Dit is zo uniek en bijzonder wat we gaan doen.

En wat fynsto derfan, Hessel, datst mei dyn dochter yn Ahoy optreedst?

Hessel: Je hebt rijkdom in het leven en je hebt cadeautjes. Dit is het allebei. Dat je dit met je eigen kind mag doen, verzin je niet.

Is dit konsert ek bysûnderder as bygelyks de Ziggo Dome yn 2017?

Hessel: Nou ja, hier kleeft de emotie aan dat het vorige heel grote concert alweer dertig jaar geleden is.

Wat kinne minsken takom jier 14 maart ferwachtsje?

Tess: Spektakel. Als we dan toch in zo'n grote zaal staan, willen we ook groot uitpakken. We spelen natuurlijk heel vaak in de Groene Weide. Hartstikke leuk. Maar als je dan in Ahoy staat, mag ook alles wel groot. Zo hebben we een band van veertien personen, we gaan spectaculair openen en we hebben gekke dingen bedacht waarmee we de mensen gaan verrassen.

Hessel, tritich jier ferlyn bellest sels mei Ahoy en doe sei de direkteur nei it petear: Ik wit net wa't ik oan de telefoan hie, mar dat wie Hessel fan Skylge.

Hessel: Hij dacht zeker 'Die is niet helemaal goed snik. Hij dacht dat ik een of andere eskimo wat die een klap met een knuppel had gehad. Twee jaar geleden, vlak voordat we in de Ziggo optraden, is hij afgezwaaid.