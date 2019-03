De Pleats kriget finjet foar bieden passend wurk oan jongeren

Restaurant De Pleats yn Burgum krige moandei sa'n finjet út hannen fan wethâlder Gelbrig Hoekstra. Meiinoar Meidwaan is ûnderdiel fan Maatskiplik Ferantwurde Undernimmen. It is bedoeld om jongeren 'dy't oars wurkje en tinke' passend wurk te jaan. By De Pleats wurkje no acht jongeren yn dit ramt. Se krije beglieding fan de oare fyftich meiwurkers fan it bedriuw.

Eelke en Geesje Duursma, de ûndernimmers efter De Pleats, fine it wichtich dat elk syn plak fine kin. Neffens wethâlder Hoekstra is de diversiteit fan it personiel fan De Pleats in moaie ôfspegeling fan wat der as gasten komt. "As gemeente fine we dat moai. Dat wurdearje wy graach mei dit finjet."