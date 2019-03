Fryske filmmakker folge jierrenlang de Roemeenske dakleaze Nicu

Bern fiele harren feilich by him. Sa ek Nicu, in dakleaze jonge, dy't al jierren ûnder de hoede fan Bruce Lee libbet. En dat Nicu noch libbet, is neffens Joost Vandebrug te tankjen oan Bruce Lee. Mar Nicu freget him ek ôf oft Bruce Lee wol in goede 'heit' foar him is. Hy moet kieze oft er by de binde fan Bruce bliuwt of dat er 'normaal' boppe de grûn libje sil.

Oan it begjin fan de film is Nicu 12 jier, oan de ein is er 18.