Crone wol Antillianen meiprate litte oer oplossing problemen

John Leerdam, foarsitter fan de stichting Overlegorgaan Caribische Nederlanders (Ocan) en sels ek Antilliaan, luts fel fan lear tsjin de toan fan gemeente yn it rapport. It ûntmoedigingsbelied soe diskriminearjend wêze. Hy tinkt deroer om Ljouwert foar it Europeeske Hôf fan de Rjochten fan de Minsk te daagjen.

Boargemaster Crone seit dat dizze monitor in konsept en gjin beslút. It is gjin offisjeel belied dat no fêstleit. Ljouwert is no noch dwaande mei it betinken en it opsetten fan in nota. Crone wol net fêstpind wurde op formulearringen lykas 'kânsleazen'. Better is it te sjen nei it boadskip wat derachter sit.

Crone wol njonken de feilichheidsmonitor in twadde nota meitsje, in soart nota sosjaal belied. It stik oer de Antillianen soe derút helje wurden moatte. Dan is de diskusje der ek út en kin folle doelgerjochter te wurk gien wurde, ek op oare doelgroepen dy't de kriminaliteit yn driigje te fallen. Dus beneame en sa de problemen oplosse.