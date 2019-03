Wedstriid fan de Wike: Roelof Thijs Bokaal by iispeedway

Der dogge twa Friezen mei oan de Roelof Thijs Bokaal, nammentlik Simon Reitsma en Jimmy Tuinstra. Mei-inoar dogge der mar leafst 24 iisspeedwayers mei út ferskate lannen. "It is wol in bysûndere wedstriid, want dit is de iennige wêrby't der in knock-out-systeem is. Uteinlik, nei 23 heats, bliuwe der fjouwer oer, dy't de finale ride", fertelt sportferslachjouwer Andor Faber. De Roelof Thijs Bokaal begjint freed om 18.30 oere. Sneon is by Omrop Fryslân in reportaazje te sjen.

Sneon en snein wurde dan de finales riden fan it wrâldkampioenskip. Dêr is Tuinstra de iennige Fries dy't yn aksje komt.