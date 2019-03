Man ried fierstente hurd ûnder ynfloed fan kokaïne en kannabis

Op de Bûtlanswei yn Poppenwier is moandeitemoarn in 24-jierrige ynwenner fan de gemeente Hearrenfean syn rydbewiis kwytrekke. Hy moast it papierke ynleverje by de plysje nei't er mei 111 kilometer yn 'e oere ried, dêr't 60 kilometer it maksimum is.