Theo Hiddema sjocht ôf fan sit yn Provinsjale Steaten foar FvD

Hiddema wie listtriuwer foar de partij yn beide provinsjes. Hy seit dat er foar in grut dilemma stie. "Het was een heksentoer om een keuze te maken. Ik ben aan beide provincies verslingerd. Mijn Friese genen zijn springlevend, maar anderzijds heb ik mijn kloppende menselijke hart en mijn vrolijke inborst te danken aan de beeldschone stad Maastricht", liet de advokaat en politikus witte.

Kiezersbedroch?

Hy sjocht it net as kiezersbedroch. "Ik heb tijdens de campagne veel kiezers gesproken. Ik heb ze toen verteld wat het lijstduwerschap voor mij inhield en dat de kans klein was dat ik een zetel zou innemen."