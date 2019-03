Mear froulju yn Provinsjale Steaten tanksij foarkarstimmen

Trije kandidaten binne mei foarkarstimmen yn Provinsjale Steaten keazen. Dat waard moandeitemoarn dúdlik by it fêststellen fan de definitive ferkiezingsútslach yn Ljouwert. It giet om SP'er Hanneke de Goede út Snits, om Twadde Keamerlid Theo Hiddema fan Forum voor Democratie en om Grite Wymenga-Kooistra út Drachten, de nûmer 9 op de list fan Forum. Troch de foarkarstimmen foar Hanneke de Goede en Grite Wymenga komt it oantal froulju yn de nije Provinsjale Steaten út op 16 fan de 43. Dat is likefolle as yn de ôfrûne perioade.