Eigenaar Buma State kan niet wachten: "Vergunningsaanvraag ligt al maanden bij de gemeente"

Eerder waren er juist vragen in de raad gesteld over de verwaarloosde boerderij door de fractie van PALGrienLinks. "De verwachting is dat het eerder weken dan maanden gaat duren," zegt eigenaar Martin Matser.

Schuur moet worden gesloopt

Toen Matser de boerderij in bezit kreeg, had hij het idee dat hij de boerderij zonder vergunning kon restaureren. Het bleek later dat er toch een vergunning nodig was. "Die hebben we in september vorig jaar ingediend. Op dit moment liggen de tekeningen ter visie op het gemeentehuis."

Het is de bedoeling dat de boerderij helemaal wordt gerestaureerd. Alleen voor de schuur is dat geen optie. Die staat op instorten omdat hij te verrot is. Daarom zou die moeten worden gesloopt en opnieuw worden opgebouwd.

Gevaar voor spelende kinderen

Afgelopen week zijn er wel dakpannen van het dak van de schuur weggehaald. Dat is gedaan voor de veiligheid: "Zo'n leegstaande boerderij heeft een grote aantrekkingskracht op de jeugd. Maar de schuur staat op instorten, en dan is het gevaarlijk als daar kinderen spelen. Daarom hebben we vorige week de dakpannen eraf gehaald. Het is de bedoeling dat die straks bij de restauratie gewoon gebruikt worden."

Na de verbouwing moet de functie van de boerderij een combinatie zijn van een bedrijfswoning en logies. Gasten van het Van der Valk-hotel kunnen er dan ook gebruik van maken.