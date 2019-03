Hantsjefol minsken komt nei demonstraasje tsjin Antillianebelied Ljouwert

In hantsjefol minsken hat moandeitemoarn har lûd hearre litten by de demonstraasje tsjin it saneamde Antillianebelied fan de gemeente Ljouwert. De demonstranten rûnen fan it stasjon nei it WTC yn Ljouwert, dêr't moandeitemiddei in spesjale gearkomste hâlden wurdt om te praten oer de problemen yn de Antilliaanske mienskip.