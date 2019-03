'Kijk op Fryslân' bringt Frysk nijs op lanlike telefyzje

It wurdt in programma mei regionaal nijs út Fryslân, makke troch Omrop Fryslân. Dêrmei is in koart oersjoch fan it Fryske nijs ek op de lanlike stjoerder te sjen.

Mei de regiofinsters bringe we regionale sjoernalistyk noch tichter by in grutter publyk. Yn 'Kijk op Fryslân' is yn Fryslân in koarte ferzje te sjen fan it Fryske nijs. Mear nijs en eftergrûnen binne te sjen yn it programma Fryslân Hjoed, op telefyzje by Omrop Fryslân.

"We komme hjirmei foaroan mei it zappen", leit einredakteur nijs by Omrop Fryslân út. "By guon sitte we op kanaal 502 en dêr komst mei it zappen net sa gau del fansels." Neffens him is der ferlet fan. "Ut ûndersyk hat bliken dien dat 75 prosint ynteresse hat yn regionaal nijs. En miskien kinne we sjoggers sa ferliede om ek nei Omrop Fryslân te sjen."