Kening Willem-Alexander iepenet Koningsspelen op De Lemmer

Kening Willem-Alexander sil dit jier de Koningsspelen iepenje op De Lemmer. Basisskoalle De Arke krijt freed 12 april keninklike besite. De kening sil by it moarnsbrochje oanskowe en jout dêrnei it startskot foar ferskate sportaktiviteiten. Ek minister Bruno Bruins is by de iepening op De Lemmer.