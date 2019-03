Rydbewiis en auto kwyt nei kontrôles troch de plysje

In 20-jierrige bestjoerder út Winsum rekke syn rydbewiis kwyt. Hy moast it papierke ynleverje by de plysje nei't er mei hast 150 kilometer yn 'e oere oer de Harnzerstrjitwei yn Ljouwert ried, dêr't 80 kilometer it maksimum is. Ek dizze bestjoerder krige in bon mei nei hûs.