Unike ielaak klear foar grutte reis fan Heech nei Londen

Gewoanwei fart de Korneliske Ykes II benammen op it binnenwetter. It skip sil ein juny fan de thúshaven Heech nei Londen farre. Dêr is dan it Europeeske Kongres foar duorsume iel en de Kornelis Ykes is dan it flaggeskip. It komt op in prominint plak yn Londen te lizzen om sjen te litten hoe't de iel eartiids fan Fryslân nei Ingelân brocht waard.

Johannes Hobma leit út hoe't it plan foar de reis ûntstien is. "De Korneliske Ykes II is in reproduksje fan in orizjinele ielaak. Wy binne útnoege omdat wy in hiel unyk skipke hawwe. Der is mar ien fan op de hiele wrâld."