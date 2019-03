Wim Stroetinga wint earste wedstriid nei skouderblessuere

In lytse twa moannen lyn rekke de skouder fan Stroetinga út 'e kom by in fal. Yn Manchester gie it mei Stroetinga en Havik eltse dei in bytsje better. Nei de earste dei stie it duo tredde, nei de twadde dei twadde en úteinlik binne se as earste einige foar it duo Shane Archbold en Aaron Gate en it twatal Kenny De Ketele en Jules Hesters.

De folgjende wedstriid dy't Stroetinga en Havik ride, is de seisdaagse yn it Australyske Brisbane. Dy set freed 12 april útein en ek dat is wer in seisdaagse, dy't trije dagen duorret.