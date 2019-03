50PLUS Fryslân wiis mei sit yn Wetterskip Fryslân

50PLUS Fryslân is wiis mei de sit yn it algemien bestjoer fan Wetterskip Fryslân. Nei de wetterskipsferkiezingen ôfrûne tongersdei like it efkes as soe 50PLUS as iennige partij gjin sit krije yn it bestjoer fan it wetterskip. Mar doe't de stimmen op 'e nij ferdield waarden, die dochs bliken dat ek 50PLUS in sit krijt. ChristenUnie rekket ien sit kwyt.