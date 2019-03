Friezinne reizget nei Tsjernobyl: "Ik wist net dat de ramp no noch foar safolle problemen soarget"

Noch nea fan heard

Minsken yn Nederlân witte faaks hielendal net dat de problemen fan de Tsjernobylramp - no hast 33 jier lyn - noch hieltyd spylje. Ek Freija stie der net sa by stil: "Foardat ik mei dit projekt yn oanrekking kaam, hie ik der earlik sein ek nea fan heard."

Foar de minsken dy't der yn de omjouwing wenje, is de strieling lykwols noch altyd gefaarlik. Dochs is Bouma sels net benaud dat har wat oerkomt. "As je net te lang bleatsteld binne oan de strieling, is der net safolle oan 'e hân. Ek ha we de hiele tiid goede begelieding", fertelt Bouma. Se bliuwt der yn totaal fiif dagen.