UNIS Flyers rom ûnderút yn twadde finalewedstriid yn Herentals

De earste perioade gie sneintejûn fuortendaliks fluch fan start. Beide ploegen begûnen oanfallend en hiene in soad kânsen, mar it slagge net om de puck yn 'e goal te krijen. De stân wie dan ek 0-0 doe't de teams nei it earste skoft giene.

Njoggentich sekonden: trije goals

Yn de twadde perioade krige UNIS Flyers al nei fjouwer minuten in penalty, om't in ferdigener fan Herentals de puck mei syn hân út de goal hold. Ronald Wurm naam de penalty, mar it slagge net om te skoaren. Ek de twa grutte kânsen dy't in pear minuten letter kamen, soargen net foar in foarsprong.

Nei sechstjin minuten wie it Preston Shupe dy't de puck by Sjoerd Idsinga del spile en de 1-0 foar Herentals skoarde. Dêrmei wie de wedstriid los en inkelde sekonden letter al foel de 2-0 troch Vincent Morgan. Ek de 3-0 folge hjirnei frij rap troch Mitch Morgan.