Wapene strjitrôf troch minderjierrigen yn Ljouwert, plysje siket tsjûgen

It slachtoffer fytste yn 'e rjochting fan de Humaldestate doe't er in groep jonges efter him oan kaam. Op 'e brêge waard it slachtoffer ynsletten troch de groep. Hy moast ûnder driging fan meardere wapens guod ôfstean.

15 oant 16 jier âld

Neffens it slachtoffer giet it om meardere dieders fan 15 oant 16 jier âld. Ien fan har hat in donkere hûdskleur en hie in griene jas oan mei in grize broek. In oare dieder hie in blanke hûdskleur en klaaide him yn in swarte jas mei in blauwe trainingsbroek.

Minsken dy't mear witte oer de oerfal wurdt frege kontakt op te nimmen fia telefoannûmer 0900-8844 fan de plysje.