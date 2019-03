De plysje is sneintemoarn alarmearre troch in bewenner fan de Van Harenstraat yn Ljouwert, dy't in fertocht foarwerp yn syn tún oantroffen hie. De plysje fertroude it net en skeakele de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) yn. Om 12.00 oere hinne is de EOD arrivearre foar ûndersyk. It is noch net bekend om wat foar foarwerp it krekt giet.