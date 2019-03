Wurk fan keunstner Ton Aartsen troch syn dochters fuortset

Yn it proses fan rou en akseptaasje giene de dochters tegearre mei harren heit oan de slach om mear te witten te kommen oer wat harren heit as keunstner beweegde en om tichtby him te wêzen yn de lêste tiid fan syn libben.

Ton hat foar de eksposysje in grut lêste wurk makke yn de searje 'Levenscyclus'. Dêrneist is mear âlder wurk fan him te sjen. Aldste dochter Flore hat har dwaande hâlden mei de fotografy dêr't har heit syn wurk út ûntstien is. Jongste dochter Aagje is skilderjen gean yn 'e geast fan de technyk fan har heit en hat ferskate wurken yn dizze styl makke.

De tentoanstelling 'Levenscyclus' is yn jannewaris 2019 iepene. Ton wie dêrby. Op 8 maart is hy ferstoarn.

In pear wike foar syn dea wie Omrop-kollega Karen Bies by de famylje Aartsen op besite: Ton, Ank en harren dochters Flore en Aagje. Sy fertelle oer wat de ôfrûne tiid foar harren betsjutten hat.