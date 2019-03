LDODK nei play-offs Kuorbal League mei winst yn lêste kompetysjeduel

LDODK begûn net goed oan it duel yn de eigen sporthal. Fleur Hoek en Daan Preuninger setten Fortuna op 0-2. Marjolein Kroon koe dêrnei mei twa doelpunten de stân lyk lûke. Dêrnei siet der eins gjin ferskil tusken beide ploegen dy't lykop giene (8-8).

Ploegen hâlde it tige spannend

Oant 11-11 wie der neat oan de hân foar LDODK. Dêrnei wie it dochs wer Fortuna dat de foarsprong pakke koe (13-11). Troch goed wurk fan André Zwart en Friso Boode wie it ferskil by it skoft mar ien punt (13-14) yn it foardiel fan de besikers.