Derby fan it Noarden ferrassend in proai foar basketballers Aris

As nûmer sân fan de kompetysje wie Aris foarôf de underdog tsjin Donar, dat 20 punten mear hat en meidocht om de boppeste plakken. De foarige Derby fan it Noarden waard wol ferrassend wûn troch Aris.

Aris pakt in foarsprong

Yn it begjin fan de wedstriid giene de ploegen lykop. Rjochting it ein fan it earste kwart waard Aris hieltyd sterker en kamen de Ljouwerters dan ek foar (25-19).

Ek yn it twadde kwart wiene de teams op 'e nij oan mekoar weage. Dochs kaam Donar lyk mei noch twa minuten op de klok (37-37). Twa tellen foar it skoft pakte Aris dochs wer de foarsprong: 40-39.

Aris hâldt ferrassend fol

De Ljouwerters kamen goed út it skoft wei en bouden de foarsprong út nei 48-41. Donar kaam dêrnei in oantal kear yn 'e buert, mar Aris wist de foarsprong fêst te hâlden en gie mei in foarsprong fan 59-50 it lêste kwart yn.