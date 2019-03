Frijwilligers romje It Hearrenfean op by Opskjindei

Ek meiwurkers fan McDonald's diene hjoed mei. 'We voelen ons verantwoordelijk omdat sommige klanten hun afval gewoon ergens dumpen', sa seit Ronald Zuiderveld fan de McDonald's op de Lemmer en de Jouwer.

De lêste 15 jier wurdt der hieltyd mear ôffal dumpt. It giet jierliks om mear as 200 miljoen kilo swalkôffal. Boskwachters fan Steatsboskbehear treffe fan alles oan: "Peuken, plastic, koelkasten, resten van een wietkwekerij, je kunt het zo gek niet bedenken," seit boskwachter Harco Bergman fan it Kúnder Bosk.

Treintsje fan frijwilligers

Op it Hearrenfean waard in treintsje mei frijwilligers ynset yn de wiken. Der hat krekt in himmelwike west mar dochs waard der in soad troep oantroffen. "Gemakzucht. Als mensen een bananenschil zien liggen, gooien ze er gewoon eentje bij," fertelt wethâlder Jaap van Veen, dy't mei syn gemeente Hearrenfean de skjinste fan Nederlân wurde wol.