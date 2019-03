7 Friezen yn seleksje Noard-Nederlân foar ynterlân tsjin Noard-Dútslân

Op 15 juny spilet in seleksje fan de bêste amateurfuotballers fan Noard-Nederlân in ynterlân tsjin in seleksje út Noard-Dútslân. De wedstriid wurdt spile yn stadion De Oude Meerdijk, it fuotbalstadion fan FC Emmen. De bûnscoach foar Nederlân is âld-Hearrenfeantrainer Ron Jans en hy hat sân Friezen yn syn seleksje opnaam.