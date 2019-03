It Koartling wer iepen nei ferbouwing

Yn it gebou fine allegearre aktiviteiten plak om minsken by inoar te bringen en de gearhing yn de mienskip te stypjen. Der binne kursussen, der wurdt muzyk makke en der is in spesjale húskeamer foar minsken dy't harren iensum fiele.

It Koartling bestiet al sa'n 50 jier en is doetiids foar de jongerein opset. Tsjintwurdich binne jong en âld wolkom. It Koartling wurdt draaiende holden troch 25 frijwilligers en is alle dagen fan 'e wike iepen.