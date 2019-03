Ronald Wurm: "Met die penaltyshots is het gewoon een loterij"

Grote man bij de Flyers was Ronald Wurm. De aanvallers maakte in de wedstrijd de enigste goal voor de Flyers, en in de penaltyshot-serie was hij goed voor drie treffers, waaronder de winnende.

"De eerste goal was gewoon een hele goede pass van Tony (Demelinne, red.). Van heel de lijn eigenlijk ging dat heel goed. Het was een powerplaygoal. Ik stond open en kreeg gewoon goed de puck. Met die penaltyshots is het gewoon een loterij. Het is 50-50", vertelt Wurm.

"Vier jaar geleden, toen we met Herentals in de finale stonden, toen waren zij als eerste geëindigd en hadden zij het thuisvoordeel. Daardoor wonnen zij de BeNe-League. Wij waren volgens mij ongeslagen thuis. We wonnen thuis en verloren twee keer bij hen."

Als de Flyers zondag in België nog een keer stunten, komt de titel dichtbij. "We hebben de laatste twee jaar niet veel prijzen gepakt. We hebben wat te bewijzen. Heel fijn dat we de eerste stap hebben gezet."