Rykswettersteat hâldt nei oanhâldende klachten it hurdfarren op it Waad tsjin it ljocht

Sy freegje "het thema 'snelvaren' op de Waddenzee vanuit veiligheid, beleving, natuurwaarden, geluid, beheer, voorbeeldfunctie en handhaving ter hand te nemen", sa is te lêzen yn de brief.

Wurkgroep

Dêrfoar is no in wurkgroep oprjochte. "Us opdracht is yn elts gefal om te sjen hoe't wy dy hanthavening better meitsje kinne. Dêrby wolle wy sjen wat wy, yn de wetjouwing dy't Rykswettersteat beynfloedzje kin, feroarje kinne. Dêrneist wolle wy ek mei oare partijen yn petear om te sjen wat wy ferbetterje kinne", seit Roland Wijmenga fan Rykswettersteat. Hy koördinearret de hanthavening op it Waad.

Ien foarbyld binne de wettertaksys dy't hieltiten mear brûkt wurde en dêr't net apart wat foar regele is yn de wet. It binne no gewoan flugge motorboaten mei alle beheinings dy't dêr by hearre. Sa meie dy nei sinneûndergong net mear hurdfarre, mar der wurdt sein dat it dochs bart.