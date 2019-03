Kollum: "It provinsjale Forum"

Der sit nochal wat âld sear by de PvdA, dy't fjouwer jier lyn bûten de doar setten waard. Dus sil de ynformateur wol even wat salvjende wurden sprekke moatte. Lokkich hat dy ynformateur in hiel goed wapen, de ynspanning om Forum voor Democratie bûten it kolleezje te hâlden. Dat byld liket frij algemien dield te wurden, as ik de ferhalen lês. It liket my sterk dat de PvdA dêr net gefoelich foar is. Dus it kin hjir bestjoerlik frij flot wer fierder hobbelje. Allegearre wat moaie plannen yntsjinje en hupsakee mei Fryslân.

It soe hast in útdaging wêze om as earste provinsje it nije bestjoer klear te krijen. Net te lang oer stinne, sa dreech is it net. Of soe de ynformateur gefoelich wêze foar de nije politike streaming? We sille it ôfwachtsje.

De echte spanning komt oer in pear moannen. Dan binne de Europeeske ferkiezings. Nimmen hat it der oer, mar dêr stiet in soad op it spul. Wat docht Europa? Makket it krekt as Amearika in draai yn de rjochting fan de saneamde populisten, sa't troch guon deskundigen foarsein wurdt? En mocht dat sa wêze, hokker belied smyt dat dan op?

Yn Itaalje sit op dit stuit in regear dêr't twa utersten elkoar fûn ha. It kin dus wol, mar oft in lân der better fan wurdt is de fraach. It politike midden liket al mar mear leech te reitsjen, de ekstremen oan linker en rjochter side krije in soad stimmen. Is dat omdat it elektoraat de tradisjonele polderpartijen sêd is? Of omdat de nije partijen harren boadskip better oan de man/frou bringe kinne?