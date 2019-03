Sam Hendriks: "Dankzij de steun van de supporters hebben we het toch nog over de streep getrokken"

Ferdigener Robbert Schilder moat him trochgeans ferantwurdzje foar it ferlies fan syn klup, mar dit kear mei er goed nijs bringe. "Het is wel een keer leuk om lachend op tv te komen. Normaal als we winnen, dan mag de spits of iemand anders uitleggen waarom we hebben gewonnen, en als we verliezen mag ik het vertellen", fertelt Schilder laitsjend.

"Ik wou zeggen dat we heel goed hebben gespeeld, maar dat was het niet. Het was een lastige wedstrijd. Volendam die heel opportunistisch speelde... Daar hadden we ons wel op ingesteld", fertelt Schilder. "Maar die ballen gaan continu lang, omdat zij direct vastzetten en zelf ook de lange bal snel spelen. Dus het werd een wedstrijd om de tweede bal in het middenveld en daar gingen we niet altijd heel goed mee om."

Opportunistysk

"Ik vind wel dat wij makkelijker voetbalden dan Volendam. Ik denk dat wij wel een paar keer vanuit goed voetbal een kans creëerden en de kansen die zij kregen, waren voornamelijk vanuit opportunistische ballen. Ik vond ons iets makkelijker voetballen, maar het was geen geweldige wedstrijd."

Ek Schilder sjocht de ploech by dizze wedstriid net as de oertsjûgjende winner. Mar krekt as Hendriks fynt er dat Cambuur dan dochs wat mear rjocht hie op de oerwinning. "Dat beetje vertrouwen helpt natuurlijk wel. Het heeft ook met geluk te maken."