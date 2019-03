Troch it gat yn it iis gong de tredde perioade pas letter fan start. Doe't de ploegen it iis opgongen, waard it gat ûntdutsen. De iismaster hat it iis mei snie en stikstof makke, wêrnei de tredde perioade lang om let begjinne koe.

Nei twa minuten wienen it de UNIS Flyers dy't de earste echte kâns fan de tredde perioade hienen. Beide ploegen sochten elkoars goal noch faak op. Kâns nei kâns, mar gjin goals. Sels de powerplay fan Herentals smite gjin goals op. De perioade einige sûnder doelpunten en overtime folge.

Nei tsien minuten overtime sûnder goals wienen it de penaltys dy't de útslach bepaalden. Postma biet it spits ôf, mar slagge der net yn om te scoren. Tsjinstanner Kyle Brothers wol. Adem Bezak slagge der ek ien, wêrtroch it noch gjin einde ferhaal foar UNIS Flyers wie. Nei fiif penaltys wie de stand 4-4. Ien om ien folge en Ronald Wurm skoarde it winnende punt. It waard 2-1 foar de Friezen, dy't yn de best-of-five searje fan de finale no 1-0 foar stean.