Yn de earste helte wie it Cambuurspiler Van Wermeskerken dy't in tal kânsen op in doelpunt hie, mar it slagge him net dy ek wier te meitsjen. Ek de pear kânsen dy't Volendam hie waarden net fersulvere.

Yn de twadde helte mocht Cambuur in tal hoekskoppen nimme, mar dy resultearren net yn doelpunten. In penalty, nei in oertrêding op Jansen, waard der troch Sam Hendriks wol ynsketten. Flak dêrnei krige Robertha de kâns om 0-2 te skoaren, mar hy skeat tsjin de peal. Hendriks besocht dêrnei de bal der as noch yn te krijen, mar hy rekke him net goed.

Nei in giele kaart foar Van Kippersluis krige Volendam in frije traap op sa'n tweintich meter foar it doel, keeper Mous wist dy lykwols te kearen.