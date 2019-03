Finale BeNe-League tusken UNIS Flyers en HYC Herentals

De Flyers en Herentals einigen yn de reguliere kompetysje op respektyflik it earste en it twadde plak. De earste finalewedstriid yn de BeNe-League is de Wedstriid fan de Wike by Omrop Fryslân.

De finale fan de BeNe-League is best-of-5: it giet der dus om wa't it earst trije wedstriden wint. Troch de wedstriid fan freedtejûn stjit UNIS Flyers no 1-0 foar yn de striid om de titel.