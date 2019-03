Amerikanen yn Ljouwert om etysk te hacken 

Bedriuwen beskermje

Yn de Blokhûspoarte leare de Amerikanen, mei in groep Nederlânske jongerein, it hacken mei spultsjes. Sa dogge se it spul 'catch the flag', wêrby't se in flagge bemachtigje moatte. Dit bart allegearre achter de kompjûter. Se moatte mei koaden de ynlochgegevens fan in spesjaal makke testwebside probearje te kreakjen. Se leare dizze feardichheden om se letter yn te setten om bygelyks bedriuwswebsides te testen. As se in webside kreakje kinne, nimme se kontakt op mei de bedriuwen om se te fertellen oer de lekken. Sa kinne se de bedriuwen beskermje tsjin hackers dy't kwea yn it sin ha.