NDC mediagroep komt mei nije reorganisaasje

De operaasje mei de namme Samen Sterker moat op 1 maaie effektyf wurde. De bedoeling is dat de ferhalen fan de deiblêden, lykas de Leeuwarder Courant en it Dagblad van het Noorden, en dy fan de wyk- en nijsblêden op ien digitaal platfoarm byinoar brocht wurde. Alle oansletten blêden kinne dêr dan gebrûk fan meitsje. Ek wurdt de opmaak fan de kranten foar it grutste part itselde.

Oft it binnen it bedriuw selsstannich operearjende Friesch Dagblad ek ûnder de reorganisaasje falt, is ûndúdlik.

Berik, abonnees en hegere kwaliteit

NDC hopet mei de yngryp it online berik te fergrutsjen, mear abonneminten binnen te heljen en de kwaliteit fan de ferhalen te ferbetterjen. Mar de efterlizzende gedachte liket foaral dat der effisjinter en goedkeaper wurke wurdt. NDC hat al jierren te krijen mei in weromrinnend tal abonnees en advertinsjeynkomsten.

By de operaasje soenen gjin twongen ûntslaggen falle. Wol ferfalt de funksje fan de redaksjekoördinator fan de nijs- en wykblêden. De funksjonaris dy't dat no docht, giet mei pensjoen en wurdt net ferfongen.

De gefolgen fan de yngreep wurde takom wike woansdei, tongersdei en freed oan it personiel presintearre op gearkomsten yn Grins, Fryslân en Drinte.

NDC hat de lêste jierren ferskate reorganisaasjes trochfierd om de kosten te drukken. De grutste dêrfan wie yn 2013. Doe waarden sa'n 250 banen skrast.